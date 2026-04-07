Nogometni uspeh, ki še odmeva

Triestina je nazadnje igrala v italijanski nogometni B-ligi v sezoni 2010-11. Bližji Koper ima v Sloveniji svojega prvoligaša že veliko let. V nekdanji skupni državi Jugoslaviji pa je NK Koper v glavnem igral v tretji jugoslovanski ligi. Zgodil pa se je tudi podvig, ki mu na Obali ni bilo para. Pisalo se je leto 1984-85, ko je NK Koper iz tretje jugoslovanske lige napredoval v 2. ligo (ta liga je bila veliko bolj primerljiva z italijansko Serie B). In takrat je bil Koper dejansko najmočnejši slovenski klub. Olimpija in Maribor sta v sezoni 1985/86 igrala v 1. slovenski oziroma tedaj republiški ligi, Koprčani pa so zastopali slovenski nogomet v 2. zvezni jugoslovnski ligi.

Zmagovito enajsterico je takrat vodil danes še živeči starosta slovenskih trenerjev Lučjo Pertič, njegov pomočnik pa je bil Ivan Marjon. Pertič je nato v nadaljevanju svoje kariere vodil tudi bazovsko Zarjo. Marjon pa je bil veliko let dejaven pri tržaški ekipi Trieste Calcio (zdaj Trieste Victory Academy). Predsednik kluba je bil takrat Karlo Emeršič. Ekipo Kopra so takrat v glavnem sestavljali izključno nogometaši s slovenske Istre. Med njimi so bili Davor Vitulič, nekdanji trener Zarje, Brega in Sovodenj (danes vodi Bregove cicibane), Vlado Badžim (njegov sin Luka je igral za repenski Kras), Marino Viler (njegov sin Mitja se kariero začel in zaključil pri FC Koper), kapetan Franko Stepančič.

