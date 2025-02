Jadran za pet točk »prekratek«

Jadran – Nervianese 78:82 (24:24, 43:39, 61:56)

Jadran: Batich 9 (1:4, 1:4, 2:6), Ban 14 (3:3, 4:8, 1:5), Demarchi 11 (1:2, 2:6, 2:7), De Petris 2 (-, 1:2, -), Jakin 0 (-, 0:1, 0:1), Gobbato 9 (1:2, 4:5, -), Malalan 0, Karapetrović 12 (0:1, 6:8, 0:1), Besedič 12 (6:7, 3:3, 0:2), Milisavljevic 9 (-, 3:4, 1:7). Trener: Walter Vatovec.

Po visokem uvodnem v Bologni v skupini za obstanek v meddeželni B-ligi so jadranovci tudi v drugem krogu ostali praznih rok, tokrat doma na Čarboli proti ekipi Nervianese. Po zelo izenačenem srečanju so jadranovci vodili v drugi četrtini tudi za 7 točk in sklenili tretjo četrtino v vodstvu za 5 točk. V zadnji in zelo napeti četrtini, ko sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, so Vatovčevi varovanci v končnici srečanja izgubili nekaj žog in tako dejansko podarili gostom zmago. V prihodnjem krogu bo Jadran spet igral na Čarboli proti ekipi Cermusco.