Jahači in njihovi konji protagonisti na Dolgi Kroni

Na Dolgi Kroni bo konec tedna na sporedu že tradicionalno tekmovanje v jahalni disciplini TREC. Organizator je domače jahalno društvo Dolga Krona. Tekmovanje velja za prvo etapo italijanskega prvenstva, ki poteka pod okriljem državne zveze FiteTrec-Ante, za deželno prvenstvo in letos tudi za uvodno preizkušnjo evropskega pokala. Zastopane bodo tako članske (C4, C2 in C1) kot mladinske starostne skupine (G4, G3, G2 in G1), tekmovalo bo skupno 27 jahačev. Od teh je kar 15 predstavnikov domačega društva, prisotni pa bodo še jahači iz Mark, Umbrije, Lacija in Veneta, dva jahača iz Nemčije in eden iz Avstrije.

Uradni del tekmovanja se bo začel danes popoldne z rutinskimi veterinarskimi kontrolami, zvečer pa bo na vrsti še brifing za tekmovalce in sodnike. V jutranjih urah bi se morali sicer najmlajši preizkusiti v orientaciji (peš), glede na vremenske razmere pa se bodo organizatorji odločili o morebitni preložitvi te preizkušnje na jutrišnji dan. Tekmovanje bo nato stopilo v živo jutri zjutraj, ko se bodo jahači članskih kategorij preizkusili v orientaciji na konju. Daljša trasa bo merila kar 25 km, krajša pa 16. Prvi tekmovalni dan se bo sklenil v zgodnjih popoldanskih urah.

Nedelja bo najprej namenjena dresuri (galop, hitri galop in hitra hoja), sledil pa bo najbolj atraktiven del tekmovanja, in sicer preskakovanje ovir. Tekmovanje se bo sklenilo z nagrajevanjem, ki se bo začelo z enominutnim molkom v spomin na papeža Frančiška.