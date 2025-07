Jan Feri v A2-ligi v Catanii

Goriški odbojkar Jan Feri (letnik 2004), ki je v minulih dveh sezonah branil barve A2-ligaša iz Ravenne, bo tudi v prihodnji sezoni nastopal v drugi najmočnejši italijanski ligi, le da se seli na jug Italije. Kariero bo nadaljeval na Siciliji, in sicer v klubu Sviluppo Sud Catania. Gre za nov projekt na italijanskem otoku, kjer je do lani igral klub Saturnia Aci Castello, zdaj pa so spremenili strukturo in ime kluba, ki pa bo še naprej nastopal v A2-ligi.

To bo za mladega nekdanjega odbojkarja Vala in drugih goriških društev tretja sezona v A2-ligi.

Spomnimo, da bo v A2-ligi v prihodnji sezoni igralo več odbojkarkev iz slovenskih društev. Poleg Ferija, ki bo kot rečeno v Catanii, bosta barve Prate branila Jernej Terpin in David Umek, v Aversi pa bo igral Luis Vattovaz. V A3-ligi pa Sandi Persoglia tudi letos ostaja pri klubu Gioia del Colle.