Jana Germani (Sirena) za uvod 10.

Na atlantski obali Nove Škotske v vzhodni Kanadi se je začelo svetovno prvenstvo v jadralnih olimpijskih razredih 49er, 49erFX in nacra 17. V razredu 49erFX je jadralka Sirene in ekipe vojaške mornarice Jana Germani skupaj z Giorgio Bertuzzi po prvem dnevu na 10. mestu. Germanijeva in Bertuzzijeva sta na uvodnih treh plovih osvojili 23., 11. in 9. mesto. Po prvem dnevu sta na vrhu Nizozemki Odile Van Aanholt in Annette Duetz, ki sta bili dvakrat 1. in enkrat 2.. Tržačanki Carlotta Omari in Sveva Carraro sta na 31. mestu (31., 32., 18.). Na svetovnem prvenstvu nastopa 36 posadk.