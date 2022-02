Jernej Terpin ne bo igral v finalu pokala A2-lige

Agnelli Tipiesse Bergamo, pri katerem nastopa tudi števerjanski odbojkar Jernej Terpin, ne bo branil pokalne lovorike, ki jo je osvojil lani. V finalu se bosta za prvo letošnji naslov borila Reggio Emilia in Cuneo.

V polfinalu proti Reggio Emilii je namreč vodilna ekipa A2-lige klonila po petih nizih. Začetek tekme je sicer obetal še krajši razplet, saj je Bergamo s Terpinom (14 točk) že izgubljal z 2:0 v nizih. Od tretjega niza dalje so se razmerja moči vendarle nekoliko spremenila. Bergamo je prevzel vajeti v svoje roke, osvojil tretji niz, nato še četrtega, v katerem je pomembne točke dosegel predvsem Kubanec z italijanskim potnim listom Diaz (22 točk), zadnjo točko pa podpisal Terpin. Kazalo je, da je Bergamo dobil pravi recept za zmago, a ni bilo tako: v petem nizu je Reggio Emilia prevzela spet vajeti igre in jih do konca ni izpustila. Izstopal je predvsem krilni napadalec doma iz Macerate Tim Held (22 točk, sin Jana, ki je z Nizozemsko osvojil srebro na OI v Barceloni 1992), ki je spravil spet v škripce Bergamo. Želja Terpina in ostalih je bila na koncu velika, a so napake naredile svoje, Reggio Emilia pa je le nizala točke in se na koncu veselila napredovanja v finale, kjer bo merila moči s Cuneom. Druga sila prvenstva A2-lige je s 3:1 včeraj ugnala Porto Viro.

Finale bo v petek, 11. februarja v živo na kanalih Rai.

Agnelli Tipiesse Bergamo - Reggio Emilia 2:3 (16:25, 20:25, 25:22, 25:21, 11:15)