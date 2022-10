Jubilejni dres Juventine

V trgovini Macron ob stadionu Friuli v Vidmu so v četrtek predstavili nove jubilejne drese štandreškega društva Juventina, ki letos praznuje 75-letnico ustanovitve. Juventino je pravzaprav v Videm povabil Maurizio Manente, član skupine Macron, ki je tudi tehnični sponzor Juventine in s katerim štandreško društvo sodeluje že kako desetletje. Juventinin jubilejni dres je enak tistemu, s katerim so nogometaši štandreškega društva nastopali pred petinsedemdesetimi leti. Debela rdeča črta, ki se diagonalno premika z leve proti desni. Na rdečem polju levo zgoraj je društveni grb, na sredini pa napis dolgoletnega pokrovitelja Juventine. Na desnem rokavu je napis 75 kot društvenih let, na levem pa Juventinino geslo Mi smo. Novi dres je v sodelovanju z Macronom oblikovala Nikol Kerpan, ki je pred kratkim na novo oblikovala društveni grb. Krajši pozdrav je v imenu štandreškega društva ponesel predsednik Marco Kerpan. Prisoten je bil tudi podpredsednik deželne nogometne zveze Maurizio Chiarvesio. V Videm so se pripeljali številni nogometaši Juventine in seveda navijači.