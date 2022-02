Jutri čezmejno posoško smučarsko prvenstvo

Jutri bo na Trbižu znova zaživelo čezmejno posoško prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na snegu, ki je bilo zadnjič na sporedu leta 2019. Letošnja 18. izvedba tekmovanja potekala na Trbižu. Start veleslaloma na progi Priesnig D je predviden ob 10. uri.

Organizatorji tekmovanja, ki že vrsto let povezuje čezmejni goriški prostor, so ZSŠDI, Sci Club Due Ronchi Monfalcone in GADS Nova Gorica v sodelovanju s paralimpijsko športno zvezo FISDI (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) in jadralnim klubom Sailing Team Barraonda ter pod pokroviteljstvom deželnega odbora italijanskega olimpijskega komiteja ter občin Gorica in Nova Gorica. Čezmejna športna izmenjava se bo tokrat odvijala tudi v luči

evropske prestolnice kulture GO! 2025. Po novem bo pokal za najboljši klub prehoden, leta 2025 pa bo ostal v lasti društva, ki ga bo do takrat osvojilo največkrat.

Na goriškem sedežu ZSŠDI je v četrtek potekal žreb startnih številk. Na čezmejno tekmovanje se je prijavilo 160 smučarjev, od katerih 91 iz Slovenije in 69 iz Italije. Zastopana društva so: Sci Club Due Ronchi Monfalcone, SPDG, SC SportXAll, SC Monte Quarin, SC Monte Calvario, SK Matajur, SK Javornik, GADS Nova Gorica, SK Izola, SK Idrija, SK Gorica, SC Cormons, SC Canin, SK Brdina in SK Devin. Novost letošnjega čezmejnega prvenstva je tekmovanje oseb s posebnimi potrebami, na katero se je prijavilo kar 36 smučarjev.