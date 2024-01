Juventina plenila na Opčinah, osma zaporedna zmaga Brega

NOGOMET

ELITNA LIGA

Chiarbola Ponziana – Juventina 2:3 (2:1)

Strelci: 19., 72., 93. Bertoli, 25. Casseler (CP), 40. Sain (CP)

Juventina: Mecchia, Furlani, Brichese, Agnoletti (Pillon), Colavecchio, Russian, Specogna, Tuan, Bertoli, Lombardi (Gambino), Zanolla. Trener: Bernardo.

Juventina je na Opčinah dosegla izjemno pomembno zmago v boju za obstanek. Potem ko so štandreški rdeče-beli povedli, so se domačini, ki jih vodi trener Alessandro Musolino zbrali in dvakrat premagali vratarja Mecchio. A Juventina si ni predala. V 72. minuti je spet v polno zadel Bertoli, ki se je na koncu, s tretjim golom v sodnikovem dodatku, izkazal za junaka srečanja.

PROMOCIJSKA LIGA

Pro Cervignano – Kras Repen 0:3 (0:2)

Strelca: 32. Perhavec, 43. Paliaga, 61. Perhavec

Kras Repen: Bužan, Degrassi (Pagano), Ferluga, Lukač, Dukić, Catera, Perhavec (Buzzai), Badžim, Paliaga (Pertot), Kuraj, Velikonja (Pitacco). Trener: Kneževič.

Kras Repen je po nedeljskem spodrsljaju v polfinalu pokala proti Forumu Julii odreagiral in dokazal, da v letošnji sezoni razmišlja resno o napredovanju v višjo ligo. Kneževičevi nogometaši so popolnoma nadigrali Cervignano, ki je sicer solidna ekipa. Će po prvem polčasu je bil izid 2:0 za goste, ki so v drugem polčasu dodali piko na i. Dvakrat je zadel Perhavec, enkrat pa Paliaga. Vsi trije goli so padli iz akcije. Krstni prvenstveni nastop je v Červinjanu opravil mladi Dean Pertot (letnik 2005). Korak s Krasom še naprej drži Lavarian Mortean, ki je bil včeraj v gosteh s 4:2 boljši od Risaneseja,.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – San Giovanni 4:3 (1:0)

Strelci: 10. Marassi, 65., Formisano, 75. M. Juren 11-m, 89. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Baldassi, Simčič, Černe, Feri, Petejan, Marassi (Predan), Čavdek (Rijavec), Formisano, Kožuh (Klančič), M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodnje je vse do 75. minute imelo tekmo v rokah, saj so belo-modri vodili s 3:0. Po uvodnem golu Marassija in nato še Formisana je tretji gol iz kazenskega strela (izboril si ga je Formisano) zadel še Martin Juren. Nato pa pravi mrk in gostje so v petih minutah zadeli dva gola, kar je domačinom zakompliciralo življenje. Še dobro, da je minuto pred koncem regularnega dela v polno še četrtič zadel spet Martin Juren in tekme je bilo konec, četudi je San Giovanni v 94. minuti še tretjič zatresel Zanierovo mrežo.

Romana – Mladost 9:0 (4:0)

Mladost: Gergolet, Novak, Gerin, Marušič (M. Dreassi), Bensa, Pers, Soban, D. Trevisan, D. Dreassi (R. Faidiga), Vera (Cernic), Furlan. Trener: Arrisicato.

Rdeč karton: 84. Bensa

Mladost se je tudi iz Tržiča vrnila domov z mrežo polno zadetkov. Že po prvem polčasu je bilo jasno, da bo zmaga ostala doma. V zadnjem delu tekme so gostje ostali z možem manj, saj si je Jan Bensa zaslužil rdeči karton.

Breg – Mariano 3:1 (3:0)

Strelci: 10. M. D’Alesio, 16. Delvecchio, 44. Sabadin

Breg: Blasevich, Andreasi, Renar, Frangini, F. Spinelli, Nigris (Udovicich), Cararo, Delvecchio, Sabadin (Ciacchi), M. D’Alesio (Marchio), Ceglie (Franza). Trener: Biloslavo.

Breg je doma v zaostalem krogu 1. amaterske lige zasluženo premagal Mariano, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici. S tem uspehom je moštvo trenerja Biloslava utrdilo 3. mesto na razpredelnici. Zmaga gostiteljev je bila povsem zaslužena. Že po prvem polčasu so namreč vodili s 3:0. V drugem delu srečanja so malce popustili, kar so izkoristili gostje, da so v 71. minuti zmanjšali zaostanek na 1:3, kaj več pa niso zmogli.