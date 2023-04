Juventina še naprej v elitni ligi, Zarja izpadla v 2. AL

NOGOMET

ELITNA LIGA

Chiarbola Ponziana – Kras Repen 3:0 (1:0)

Strelca: 10. Costa, 61. Costa, 72. Freno

Kras Repen: Zitani, Sancin, Racanelli, Catera, Lukač, Rajčevič, Kocman, Raugna, Paliaga, Perić, Dukić. Trener: Kneževič.

Na Opčinah je moral Kras Repen priznati premoč bolj motivirane Chiarbooe Ponziane, ki se še bori za obstanek. Gostitelji so po prvem polčasu vodili z golom razlike. V drugem delu pa so še povišali prednost in še dvakrat zadeli Zitanijeva vrata.

Brian Lignano – Juventina 0:1 (0:0)

Strelec: 91. Martinović

Juventina: Gregoris, Furlani, Tuan, Racca, Zanon (Russian), Černe (Cuca), Papagna (Colonna Romano), Piscopo (De Cecco), Selva, Martinović, Goz. Trener: Bernardo.

Juventina si je z zmago v Preceniccu proti Brianu Lignano dva kroga pred koncem sezone izborila obstanek v elitni ligi. Tekma je bila vseskozi zelo dinamična, saj sta obe ekipi igrali napadalno. A edini gol na tekmi je v sodnikovem dodatku zadel Dino Martinović. Negativna nota je le, da je zaradi poškodbe zapustil igrišče Piscopo.

Sistiana Sesljan – Spal Cordovado 1:1 (0:1)

Strelca: 23. Ostan (SC), 67. Pelengić

Sistiana Sesljan: Colonna (Cantamessa), Francioli, Pelengić, M. Crosato (Steinhauser), Vecchio (Madotto), Zlatič, L. Crosato, Disnan, Dussi, Gotter (Biloslavo), D. Colja (Spetič). Trener: Godeas.

Sesljanski »delfini« in Spal Cordovado sta si v Vižovljah razdelila izkupiček. Gostje so povedli v prvem polčasu. V drugem delu pa so v polno zadeli Godeasovi nogometaši, ki ostajajo na sedmem mestu na lestvici. V prihodnjem predzadnjem krogu bodo rumeno-modri igrali v gosteh proti San Luigiju, ki ima tri točke več na lestvici.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec 1966 – Santamaria 5:1 (2:0)

Strelci: 22. Pisani, 30. Hoti, 50. Hoti, 57. Tomasin (S), 58. Hoti, 77. Curzolo

Primorec: S. Furlan, Kuniqi (L. Furlan), Ferluga, Giovannini, Curzolo (Ferro), Zacchigna, Coppola (Ndiaye), Zaro (Iadanza), Hoti (Perfetto), Lo Perfido, Pisani. Trener: M. Campo.

Primorec je na Proseku brez večjih težav premagal zadnjeuvrščeno Santamario, ki je skoraj z obema nogama v nižji ligi. Primorec, ki bo v prihodnjem krogu (šele 30. aprila) igral v Ronkah, ostaja četrti na lestvici, a play-offa, zaradi prevelike razlike v točkah s tretjeuvrščenim UFM, skoraj gotovo ne bo igral.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Fiumicello 0:3 (0:2)

Zarja: A. Bagattin, Čufar (Mazzarino), Stocca Kralj, Matassi (Casciano), Gavrić, Miniussi, Luca Carli, Racman, Škabar (Loris Carli), N. Malalan (Gosdan), Di Donato (Rizzotto). Trener: Lakoseljac.

Bazovska Zarja je s porazom proti vodilnemu Fiumicellu matematično izpadla iz prve v drugo amatersko ligo. Po drugi strani so se gostje iz Fiumicella po tem uspehu veselili napredovanja v višjo, promocijsko ligo. Srečanje si je ogledalo veliko število navijačev, od katerih je bilo kar lepo število gostujočih navijačev, ki so se skupno z igralci veselili zmage in napredovanja.

Domio – Sovodnje 2:5 (0:2)

Strelci: M. Juren 20., 55. in 80., Marassi 10., Klančič 70.

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Ribolica, Rijavec, Petejan, Feri (Simčič), A. Juren (Predan), Čavdek, Marassi (Boškin), Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so tokrat pri Domju igrali zelo zbrano in zanesljivo. Po prvem polčasu so vodili z 2:0 in so nato v drugem polčasu dosegli še tretji gol ter tako dejansko pospravili izid pod streho, četudi so do konca tekme padli še štirje goli (po dva v vsaka vrata).

Bisiaca – Mladost 0:3 (0:2)

Strelca: 15. avtogol, 44. Scocchi 11-m; 62. D. Peric

Mladost: Gon, Lavrenčič, D. Peric (Petronio), F. Mucci, Negrin, Bianco, S. Mucci (Di Bert), L. Veneziano (Rizza), Milan (Ligia), Scocchi (Iodice), Di Giorgio. Trener: R. Veneziano.

Proti zadnjeuvrščeni Bisiaci je doberdobska Mladost po pričakovanju zmagala. Tekma se je dobro začela za Mladost, saj so gostitelji sami poskrbeli za vodstvo gostov v 15. minuti z avtogolom. Pet minut pred koncem polčasa je Negrin prodrl v nasprotnikov kazenski prostor, kjer so ga zrušili na tla. Scocchi je uspešno izvedel enajstmetrovko. V 62. minuti je Peric z lepim udarcem z glavo potresel še tretjič mrežo gostiteljev in tekme je bilo dejansko konec.

2. AMATERSKA LIGA

Audax Sanrocchese – Breg 4:1 (1:1)

Strelec: 45. Abatangelo 11-m

Breg: Blasevich, Andreasi (Succi), Carbone, Pllaga, J. Čermelj, Delvecchio, M. D’Alesio (L. Nigris), Udovicich (S. Spinelli) Sabadin, S. Nigris, Abatangeloa. Trener: Bertucci.

Audax, ki je tretji na lestvici, si je tokrat zmago zaslužil. Za Bregove nogometaše pa je poraz z 1:4 prehuda kazen, saj so bili gostje večji del srečanja Audaxu enakovreden tekmec. Gostitelji pa so bili prisebnejši v napadu.

Pieris – Vesna 0:4 (0:2)

Strelci: 28. Veronesi, 35. K. Vidali; 57. M. Vidali, 83. Cuk

Vesna: T. Košuta, Colja, Pertot (Antonič), Veronesi (Čuk), Sosič, Cociani, Renar, J. Košuta, K. Vidali (Ndjaie), Montebugnoli, M. Vidali. Trener: Daris.

Nogometaši Vesne so proti nižjepostavljenemu Pierisu zasluženo visoko zmagali. Po prvem polčasu so vodili z 2:0, nato pa so v drugem delu še dvakrat zatresli nasprotnikovo mrežo.

Primorje 1924 – Montebello Don Bosco 3:4 (2:1)

Strelci za Primorje: avtogol, Pocceco, Suppani

Primorje: Pahor, Paoletti (Cipriani), Zudettich, Fatigati, Suppani, Di Gregorio, Pocceco, Muccio Crasso, Saule, Villa (Bari), Konstantin. Trener: Graziano.

Primorje se je pozno popoldne na Proseku pomerilo z Montebellom Don Bosco in po zelo pestrem dvoboju zo tesno zmagali gostje, potem ko je Primorje po prvem delu vodilo z 2:1.