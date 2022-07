Južni Tirolci zmagovalci Europeade

Južni Tirolci so nesporni zmagovalci Europeade. V četrti izvedbi so jo osvojili še četrtič. Letos so jim nasproti stali koroški Slovenci iz Teama Koroška, ki so se favoritom dobro upirali. Zmagoviti gol za končni 1-0 so Južni Tirolci namreč dosegli šele deset minut pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Zmagovalci Europeade so sicer v četrtfinalu izločili reprezentanco Slovencev v Italiji Žile.

V ženski konkurenci sta se za zmago prav tako udarili ekipi Južnih Tirolk in koroških Slovenk Teama Koroška. Ženski pokal so osvojile nogometašice Teama Koroška, ki so zmago dosegle po streljanju enajstmetrovk.