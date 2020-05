Kako bo z Našim športnikom?

»Zaradi pandemije bodo odpadle tudi druge športne prireditve,« je poudaril operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki je povedal katere: »Prvi septembrski vikend bi morali organizirati Igre prijateljstva, na katerih bi v Trstu gostili športnike in športnice iz FJK, Slovenije, Hrvaške, BiH in Avstrije. Izvršni odbor ZSŠDI pa se je skupaj s predsedniško skupščino Iger prijateljstva odločil, da bomo igre preložili na prihodnje leto (od 3. do 5. septembra 2021).« Ban je še dodal, da prireditve Dobrodošli pri nas doma, še niso preložili. »Na sporedu je drugi vikend septembra v Sovodnjah. Videli bomo pač, kako se bodo v prihodnjih mesecih razvijale dogodki ob pandemiji.«

Pod vprašajem je tudi letošnja decembrska prireditev Naš športnik, ki bi ga moral na naši strani državne meje organizirati slovenski oddelek deželnega sedeža RAI skupaj z ZSŠDI. »O tem bomo še govorili v prihodnjih tednih,« je dodal Ban.