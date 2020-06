Kneževič se vrača na klop Krasa

Nogometni klub Kras ima novega trenerja. Na klop repenskega moštva, ki je v minuli sezoni krojilo vrh deželne promocijske lige, se vrača Radenko Kneževič. Nekdanji Krasov napadalec (skupno je za rdeče-bele odigral kar 12 sezon med letoma 2003 in 2015) bo tako spet sedel na trenerski stolček, ki ga je v sezoni 2019/20 prepustil Andreju Pahorju. Aprila lani je moral namreč 41-Kneževič zaradi zdravstvenih težav predčasno zaključiti sezono, po uspešnem okrevanju pa je nato prevzel mesto tehničnega vodje.

»Predsednik Kocman se je pač odločil za zamenjavo trenerja in to vlogo sem z veseljem sprejel. Občutki so pozitivni, izziva pa se ne bojim, saj zelo dobro poznam ekipo,« je dejal Kneževič, ki bo še naprej opravljal tudi funkcijo tehničnega vodje. Sežančan je bil trener Krasa že v sezonah 2017/18 in 2018/19, v sezonah 2015/16 in 2016/17 pa je »vskočil« med prvenstvom kot zamenjava. »Upamo, da bomo v prihodnji sezoni vendarle igrali v elitni ligi. Možnosti za to so realne. V vsakem primeru pa bomo sestavili kakovostno in konkurenčno moštvo. Z nami ostajata tako kapetan Radujko kot Volaš, ki sta prejela precej ponudb tudi iz D-lige. Temelji ekipe so trdni,« nam je še zaupal povratnik na Krasovo klop.