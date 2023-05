Kontovel izgubil, v soboto tretja tekma

Fagagna – Kontovel 78:72 (18:17, 35:38, 62:61)

Kontovel: N. Daneu 7 (2:4, 1:7, 1:3), Cicogna 9 (2:3, 2:3, 1:2), Pro 0 (-, -, -), S. Regent 4 (2:6, 1:6, 0:1), Persi 22 (4:4, 6:7, 2:3), Starc 0 (-, 0:1, -), G. Regent 3 (1:2, 1:4, -), A. Daneu 13 (1:3, 3:7, 2:6), Scocchi 14 (2:2, 3:7, 2:6), Škerl, Doljak in Raseni nv. Trener: Peric.

V povratni tekmi polfinala play-offa D-lige je Kontovel v gosteh nekoliko nepričakovano klonil proti Fagagni. Končni izid je bil 78:72, Kontovel pa je utrpel šele drugi poraz v letošnji sezoni. Na prvi tekmi na domačem igrišču so visoko slavili Kontovelci z 80:53, tako da bo o zmagovalcu serije odločala sobotna tretja tekma v telovadnici na Rouni pri Briščikih. V drugem paru je Azzano v Trstu nadigral San Vito kar z 81:67, potem ko je na domačem parketu klonil z 72:83.

Letošnja atipična končnica ne predvideva finalne tekme. Kontovel bo tako prvak D-lige v primeru sobotne zmage in sočasnega poraza Azzana. Če pa bosta obe ekipi uspešni, bo o končnem zmagovalcu odločala koš razlika v polfinalnih obračunih (Kontovel je trenutno proti Fagagni +21, Azzano pa proti San Vitu +3).

Sinočnja tekma v Fagagni je bila povsem izenačena. Ekipi sta se stalno izmenjavali vodstvu. Kontovelova obramba ni delovala tako učinkovito kot na prvi tekmi, na drugi strani pa sta bila razigrana oba najboljša strelca domače peterke Ellero in Rovšček, ki sta skupaj dosegla 50 točk. Pri Kontovelu se je ob tem poznala tudi odsotnost Mattiassicha, ki si je na torkovem treningu zvil gleženj in bo zato najbrž miroval tudi v soboto. Tri minute pred koncem je Fagagna povedla za 5 točk, Peričevi varovanci pa se v izenačeni končnici niso uspeli zbrati in spreobrniti tekmo v svojo korist.

Kot že rečeno, bo v soboto v telovadnici na Rouni pri Briščikih tretja tekma, in sicer ob 18. uri. Kontovelovi košarkarji pričakujejo pomoč navijačev s tribun. Na koncu velja omeniti, da jih je približno 30 spremljalo ekipo tudi v Fagagni.