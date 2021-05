Kopitar med legendami NHL

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v severnoameriški ligi NHL postavil nov mejnik. Hrušičan je za zmago kraljev iz Los Angelesa v Glendalu nad Arizono s 4:2 prispeval podajo pri četrtem golu Seana Walkerja in prišel do 1000. točke v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Pred Kopitarjem je le 90 igralcev v ligi NHL doseglo tisoč ali več točk, Kopitar pa je postal četrti igralec kraljev v zgodovini s tem pomembnim mejnikom. Triintridesetletni Kopitar je član kalifornijske zasedbe od sezone 2006/07. V tem obdobju je z njo dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 2011/12 in 2013/14. V ligi NHL je doslej zabil 346 golov in prispeval 654 podaj.