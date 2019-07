Koprčan bo upravljal »formulo 1« jadranja

Koprski jadralec Gašper Vinčec je s podjetjem Morning Glory Performance Yachts s sedežem v Trstu sklenil partnerstvo, v sklopu katerega ima v dolgoročnem upravljanju Morning Glory, eno najboljših in najhitrejših jadrnic na svetu. Koprčan je lastnik 24-metrske jadrnice Way of Life, Morning Glory pa je še tri metra daljša jadrnica, ki je v zadnjih dveh letih zmagala na Barcolani.