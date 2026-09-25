Jadran na startni črti: motivacija je visoka, sezona pa bo zahtevna

Za Jadranovo člansko ekipo je napočil čas za začetek tekmovalne sezone. Z nedeljskim domačim derbijem proti tržiškemu Falconstarju (ob 18. uri na Čarboli) se namreč za združeno ekipo začenja nova avantura v zahtevni meddeželni B-ligi. Po lanskem obstanku je bil na klopi potrjen trener Matija Jogan, kateremu še naprej pomagata trener ekipe U19 Rok Heiligstein in kondicijski trener Francesco Cicogna.

Kapetanski trak še naprej nosi Matija Batich, ki je med vsemi košarkarji tisti z najdaljšim stažem v Jadranovi ekipi. Od lanske ekipe so ostali še Iacopo Demarchi, dvojčka Enrico in Gianmarco Gobbato, Marko Milisavljević, Nikolaj Persi in mladi Giacomo Sabadin. Jadranov športni vodja Boris Vitez in vodja ekipe Borut Ban sta med poletjem poskrbela za tri pomembne okrepitve. Za združeno ekipo bo prvič zaigral 207 cm visoki tržaški Slovenec Marko Pieri, ki si bo centrsko vlogo delil z izkušenim, a še vedno zelo dobro fizično pripravljenim Acom Mandićem.

Češnja na torti Jadranovih »poletnih nakupov« pa je nedvomno 18-letni biser slovenske košarke Igor Stjepanović. Zelo hiter in tehnično podkovan organizator igre prihaja na posodo od videmskega A-ligaša APU. Svoje vrline je že pokazal na turnirju Memorial Bulfoni v Gorici, ko je s 24 točkami v polfinalu proti Dinamu popeljal Jadran v finale. Mladi Ljubljančan je k Jadranu prišel z izjemno popotnico, saj je v začetku avgusta s Slovenijo osvojil evropski naslov U18. Talentirani Stjepanović bo gotovo pravi magnet za navijače in bi lahko bil eno izmed glavnih presenečenj meddeželne B-lige.

Kot je na sobotnem praznovanju ob 50-letnici delovanja Jadrana dejal trener Jogan, ima letos na razpolago kakovostno ekipo, ki jo sestavlja prava mešanica izkušenih in mladih košarkarjev. Primarni cilj ostaja miren obstanek v ligi, v Jadranovem taboru pa si želijo narediti korak naprej v primerjavi s prejšnjo sezono, kar pomeni da po tihem razmišljajo o uvrstitvi v play-off. »Obeta se res zahtevno prvenstvo, saj so se številne ekipe kar močno okrepile. Poleg tega bomo imeli kar šest gostovanj v Lombardiji. Čaka nas torej težko delo, zato moramo čim bolje začeti sezono, predvsem na domačem igrišču. Med boljše ekipe sodijo predvsem Pordenone, Oderzo, Pizzighettone in Falconstar. Večina ekip je vsaj na papirju kar enakovrednih, slabši je le Virtus Padova, ki bo igral z mladinci,« je o prihajajočem prvenstvu dejal trener Jogan.