Terpin meni, da je Poljska glavni favorit za naslov na EP

Finska je pripravila največjo senzacijo na letošnjem evropskem prvenstvu v moški odbojki in po petih nizih v četrtfinalu izločila Italijo z 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:25). Finska si je tako zagotovila finalni četveroboj v Milanu, v polfinalu pa se bo danes ob 21. uri pomerila s Francijo. Še pred tem, ob 17. uri bosta polfinale igrali Slovenija in Poljska.

»Mislim, da je Italiji predvsem spodrsnilo. Če se ti to zgodi v skupini, je eno, če se zgodi v četrtfinalu, pa izpadeš,« meni števerjanski odbojkar Jernej Terpin, ki se s svojo Prato pripravlja na nov mejnik kluba, prvo sezono v italijanski superlegi.

»Slovenija med top 3«

Slovenija pa je sredinem četrtfinalu suvereno premagala Belgijo in se uvrstila v polfinale, kjer bo imela izredno težko oviro, branilko naslova, Poljsko. »Zelo sem zadovoljen za Slovenijo, ker končno dokazuje, da je ena najmočnejših ekip, po mojem med najboljšimi tremi tega evropskega prvenstva s Poljsko in Italijo, ki je že izpadla,« je pojasnil Terpin, ki meni, da je Poljska glavna favoritka za naslov evropskega prvaka. »Kamil Semeniuk, ki igra v Perugii, s katero je zmagal praktično vse, sedi na klopi. Takšno moč ima Poljska. Mislim, da bo zmagala evropsko prvenstvo, druga bo Francija, tretja Slovenija, četrta pa Finska. Če pa bi Sloveniji, za katero navijam, uspelo presenetiti Poljsko, bo zmagala prvenstvo,« je napovedal Terpin.

Čakajo na popolno postavo

Kot rečeno se krilni napadalec Jernej Terpin s Prato pripravlja na novo sezono, v kateri bo klub iz FJK prvič v zgodovini nastopil v superlegi. Danes zaključujejo že peti teden priprav, a te zaenkrat potekajo še v okrnjeni postavi, saj se jim nekateri reprezentanti še niso pridružili.