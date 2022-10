Košarkarice ZDA svetovne prvakinje

Košarkarice Združenih držav Amerike so svetovne prvakinje. Ameriške igralke so v finalu svetovnega prvenstva v košarki za ženske v Sydneyju v Avstraliji za kar 22 točk premagale ekipo Kitajske (83:61) ter osvojile četrti zaporedni naslov svetovnih prvakinj in skupno enajstega. Najboljša v vrsti svetovnih prvakinj je bila A’ja Wilson, ki je dosegla 19 točk, Kelsey Plum je dodala 17 točk, Jewell Loyd pa 11.

Kitajke je premagala ekipa, ki je svoj tekmovalni niz brez poraza podaljšala na 30 zaporednih tekem. Pri Kitajkah je bila najučinkovitejša Li Yueru z 19 točkami in 12 skoki.

Bron so osvojile domačinke, Avstralke. Predstavnice gostiteljev turnirja so v tekmi za tretje mesto ugnale Kanadčanke za 30 točk (95:65), Lauren Elizabeth Jackson je za Avstralijo sama prispevala 30 točk. Kia Nurse je bila najboljša pri Kanadčankah z 19 točkami.

V finalu so košarkarice ZDA že ob polčasu vodile s 43:33 in so bile neustavljive pred 15.895 navijači v sydneyjski areni SuperDomeu. Šlo je za najbolj številčno občinstvo doslej na ženski košarkarski tekmi v Avstraliji.