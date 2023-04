Košarkarjem Doma usodna zadnja četrtina

Dom – Zoppola 57:62 (19:15, 33:32, 52:45)

Dom: Cossaro 16 (4:5, 6:11, 0:2), Abrami 8 (2:4, 3:6, 0:2), Lazić 3 (1:2, 1:2, 0:4), Demartin 0 (-, -, -), M. Zavadlav 12 (2:2, 2:4, 2:8), G. Zavadlav 8 (2:2, 3:9, 0:3), Devetta 8 (0:6, 4:7, 0:1), Pahor 2 (2:2, -, -), Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

V prvi tekmi končnice D-lige za uvrstitev od 13. do 16. mesta je Dom na domačem igrišču nerodno klonil proti Zoppoli. Končni izid je bil 57:62, Abramiju in soigralcem pa je bila usodna predvsem slaba igra v zadnji četrtini,v kateri so dosegli le 5 točk.

Goriški košarkarji so bili večji del tekme v rahlem vodstvu, v zadnjo četrtino pa so vstopili s 7 točkami naskoka (52:45). Že v prvi akciji so s trojko Mateja Zavadlava povedli na 55:45, nato pa so do konce tekme dosegli le še dve točki. Zoppola je počasi znižala zastanek in v končnici tudi povedla. Le nekaj sekund pred koncem tekme je sodnik pri izidu 57:59 dosodil kapetanu Abramiju povsem nerazumljivo nešportno napako, takoj zatem pa še izključil trenerja Grazianija, ki je skušal dobiti pojasnila za zelo dvomljivo sodniško odločitev. Gostje so tako imeli na razpolago kar štiri proste mete (zadeli so jih tri) in še posest žoge, tako da so domačini ostali praznih rok.

»Mimo sodniških napak, smo si sami zapravili zmago. Če zadeneš le pet točk v zadnjih desetih minutah igre, ne moreš priti do zmage. Slabo smo metali tako proste mete kot trojke (2:20) ter izgubili veliko žog. Ob tem pa smo zaigrali brez Ballandinija, ki je zaradi poškodbe že končal sezono, Ceja in Salvija. Vse skupaj se je na koncu poznalo, vseeno pa je bila zmaga v našem dometu,«je po tekmi dejal pomočnik trenerja Eriberto Dellisanti. Povratna tekma bo v torek v Zoppoli.