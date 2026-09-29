Namiznotenisačice Krasa začele z zmago in porazom

V nedeljo so v novo sezono vstopile tudi namiznotenisačice Krasa, ki igrajo v državnih A2- in B-ligi. A2-ligašice so se morale zadovoljiti z zmago in porazom, medtem ko so bile B-ligašice uspešne na obeh tekmah.

Kot smo že poročali, je v A2-ligi prišlo do sprememb pri sestavljanju skupin, Krasovke se tako v letošnji sezoni po več letih merijo z novimi ekipami. Te so se že v prvem krogu izkazale za bolj kakovostne kot v lanskem letu, večina ekip ima v svojih vrstah tudi tujo igralko.

V prvem krogu so Krasovke v postavi Katja in Martina Milič ter Leeloo Han Vukelja s 4:1 izgubile proti ekipi Silver Lining. V prvi tekmi je Katja Milič po borbeni tekmi s 3:2 izgubila z mlado italijansko-argentinsko nasprotnico Candelo Sanchi. Edino točko je proti Beatrice Pusineri dosegla Han Vukelja, ki pa ni bila v najboljši fizični formi in je tudi izgubila s Sanchi. Španka Irina Gimeno Font pa je dvakrat slavila proti Krasovkam.

Proti ekipi Varese Giant pa so slavile s 4:2. Dvakrat premočna je bila le Španka Alba Yanira Sanchez, medtem ko so Krasovke premagale tako mlado Chiaro Daverio kot izkušeno Deniso Zancaner, ki se v zadnjih letih ukvarja tudi s crossfitom.

Martina Milič je prepričana, da je letošnja skupina bolj zahtevna od lanske. »Paziti bomo morale, da ne pristanemo v play-outu,« je pojasnila. »Smo si pa ekipe večinoma enakovredne,« je dejala.