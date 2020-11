Pojasnila po zadnji vladni uredbi, ki je dejansko zamrznila delovanje večine amaterskih športnih klubov, ki se ukvarjajo z ekipnimi panogami, vendarle dovoljujejo individualne treninge na odprtem. Čeprav je jesen že v polnem teku, bo priložnost za nadaljevanje vadbe »izkoristil« marsikateri košarkarski klub. Pa tudi nekateri nogometaši se bodo vendarle vrnili na igrišče, čeprav ne bodo smeli opravljati skupinskih vaj.

Pogovorili smo se z nekaterimi predstavniki slovenskih društev v Italiji. Med košarkarskimi ekipami bodo na odprtih igriščih trenirale mladinske ekipe projekta Jadran in Športne šole Polet Kontovel.

Znova na igrišče pa so se vrnili že nogometaši Sistiana Sesljana in NK Kras, pojasnjujemo pa tudi, zakaj so pri KK Bor in AŠD Juventina še neodločeni.