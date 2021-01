Košarkarji tržaškega Allianza nadigrali Armani Milano

Armani Milano - Allianz TS 81:100 (22:21, 42:47, 62:72)

Armani Milano: Gravaghi, Moraschini 7, Tarczewski 9, Cinciarini 5, Moretti 2, Micov, Hines 15, Datome 15, Rodriguez 13, Roll 5, Shields 10, Biligha nv. Trener: Ettore Messina.

Allianz TS: Doyle 10, Alviti 10, Arnaldo, Gražuliš 16, Upson 10, Da Ros 8, Henry 8, Coronica, Laquintana, Fernandez 24, Delia 8, Cavaliero 6. Trener: Eugenio Dalmasson.

Tržaški Allianz je poskrbel za največje presenečenje 18. kroga A-lige, saj je v Milanu premagal Armani, ki je izgubil šele drugič v letošnji sezoni. Košarkarji trenerja Eugenia Dalmassona so s sanjsko predstavo tudi prekinili niz desetih zaporednih zmag Milana, ki je bil v letu 2021 v italijanski prvi ligi in evroligi še nepremagan.

Po izenačeni prvi četrtini so gostje uprizorili vrhunsko drugo četrtino in si priigrali rahlo prednost, ki je nato niso več izpustili. Allianz je namreč tudi v drugem polčasu zadeval kot za stavo, saj so bili odstotki neverjetni: 25:38 za dve točki (66 %) in 17:24 (71 %) za tri točke. Junak dvoboja je bil nedvomno Juan »Lobito« Fernandez, ki je 24 točkam dodal 7 podaj, 4 skoke in 4 pridobljene žoge. V bistvu ga ni bilo košarkarja, ki bi odigral slabe tekme proti evroligašu, za katerega nastopajo sami izjemni igralci, kakršni so Tarczewski, Hines, Datome, Rodriguez in Shield. Kljub temu pa Milano se ni nikoli približal gostom, ki so na koncu sredi Milana slavili z 81:100. Ne zgodi se pogosto, da ekipa, kakršna je Armani Milano, utrpi tak poraz na domačih tleh.