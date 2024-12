Kras drži stik z vodilnima

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Azzurra Premariacco 1:0 (1:0)

Strelec: 27. Perhavec

Kras Repen: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčevič, Dukić, Grudina, Perhavec, Gotter (Pertot), Velikonja (Lukanović), Kuraj, Šolaja (Pitacco). Trener: Kneževič.

Kras je dosegel tri pomembne točke in ostaja tako pri vrhu lestvice. Rdeče-beli so v polno zadeli v prvem polčasu. V drugem delu je nasprotnik veliko napadal s pomočjo burje, a Krasova vrata so ostala nedotaknjena.

PROMOCIJSKA LIGA

Sevegliano Fauglis – Sistiana Sesljan 2:1 (1:1)

Strelec za Sesljan: 41. Volaš

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli, Romeo, Loggia, Volaš, Francioli, D. Colja.

1. AMATERSKA LIGA

Roianese – Sovodnje preložena

Zaradi močne burje so tekmo pri Svetem Sergiju v Trstu preložili na kasnejši datum.

2. AMATERSKA LIGA

Audax Sanrocchese – Zarja 1:2

Mladost – Aris San Polo 1:1 (0:1)

Strelec za Mladost: 65. Casi

Mladost: Pahor, Mbengue, Pers, Gjoka, Mauri, Faidiga, Terpin (S. Lakovič), Diawla, Vižintin, Casi, Labib. Trener: Braida.

Mladost je dosegla prvo točko v letošnji sezoni. V Doberdobu so sicer prvi povedli gostje iz Tržiča. Mladost je večji delk tekme napadala in je uspela izenačiti v drugem polčasu.

Vesna – Costalunga 0:1 (0:0)

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula (Papais), Matuchina, Košuta, Vidoni (K. Vidali), Antonič, Lizza (Canziani), Franzot, Kerpan, Cuk. Trener: Mozetič.

Costalunga je iz Križa odnesla vse tri točke. Gostje so gol zadeli v 5. minuti drugega polčasa, ko so bili natančni iz enajstmetrovke.

3. AMATERSKA LIGA

UFM U21 – Primorec 1:6 (1:3)

Strelci: F. Kaurin 4, Racman 1, L. Carli 1

Primorec: Pian, L. Carli, Matassi, De Pascalis (Giavon) Stocca Kralj, Celardi, Succi, De Sio (I. Kaurin), Racman, L. Carli, F.. Kaurin. Trener: Battiston.

Rdeč karton: I. Kaurin