Kras Repen pripravljen na novo sezono

Julij je običajno za amaterske nogometaše še mesec počitka. Od avgusta pa gre zares. V prvenstvu elitne lige bo, kot smo že poročali, štandreška Juventina začela s pripravami na novo sezono že v ponedeljek, 28. julija. Rdeče-beli se bodo zbrali v Štandrežu.

Nogometaši repenskega Krasa pa bodo prvi trening v novi sezoni opravili teden kasneje, v ponedeljek, 4. avgusta. V elitni ligi bo uvodni krog pokala v soboto, 23. avgusta. Prvenstvo pa se bo začelo 7. septembra. Isti dan bo na sporedu tudi prvi prvenstveni krog v promocijski ligi, v kateri bo od ekip slovenskih društev nastopal Sistiana Sesljan.

Nogometaši Krasa se bodo 4. avgusta zbrali v repenskem športnem centru Darka Škabarja ob 18. uri, ko bo tradicionalna krajša predstavitev s predsednikom kluba Goranom Kocmanom ter predsednikom dolgoletnega glavnega pokrovitelja mednarodnega podjetja Koimpex Vojkom Kocmanom.

Kras bo v novi (zahtevni) sezoni elitne lige vodil lanski Kneževičev pomočnik Rok Božič, ki mu je vodstvo kluba po koncu lanske sezone zaupalo vodenje članske ekipe. Njegov novi pomočnik bo Izolan Rok Vatovec, ki bo tudi kondicijski trener rdeče-belih. Trener vratarjev bo tudi letos Andrea Loigo.

Kot nam je potrdil predsednik Goran Kocman, so v Repnu v glavnem potrdili veliko večino lanske zasedbe, ki je predvsem v prvem delu prvenstva naskakovala sam vrh lestvice elitne lige. »Vsaj še eno leto bo z nami nekdanji profesionalni nogometaš in slovenski reprezentant Etien Velikonja. V obrambi pa ostaja koprski izkušeni branilec Aleksander Rajčević. Željo, da bi ostal z nami, je izrazil tudi Antonio Lukanović,« je dejal Kocman in dodal: »V dresu Krasa ne boste več videli Kuraja, Grudine in Polacca. Pod velikim vprašajem je še naš dolgoletni kapetan Bojan Djukić, ki ima novo službo.«

Iz Španije, kjer je bil na študijskem Erasmusu, se vrača Borštan Samuel Ferluga. Iz Pro Gorizie se v Repen selita Marko Krivičič (vezni igralec doma iz Kopra) ter branilec RiccardoMale. V Gorici je igral tudi Tržačan Filippo Gustin (letnik 2004), ki je igral tudi v mladinskih selekcijah Kopra. Dres San Luigija (tržaški klub bo v novi sezoni igral v D-ligi) je s Krasovim zamenjal izkušeni MatteoIanezic.