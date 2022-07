Kristjan Čeh zlat in z rekordom prvenstev

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v ameriškem Eugenu v metu diska osvojil zlato medaljo z 71,13 metra, rekordom prvenstev. To je šele druga slovenska zlata medalja in skupno šesta na dosedanjih osemnajstih SP. Doslej je bil zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009.

»Po drugem metu, ki je bil prek 69 m, sem si dejal le, da ne smem izgubiti medalje, pa katerakoli bo. Že pred tekmo sem si zastavil cilj, met čez 70 m in rekord prvenstev. Bilo je prek 71 m, sem si potem želel še več. Ampak ni šlo več. Je pa to moja prva članska medalja, in to zlata,« je bil po tekmi, ogrnjen s slovensko zastavo, vesel Čeh. Zmagoviti met je naredil v tretjem poskusu. Edini je metal preko 70 metrov, zelo pa se je približal tudi osebnemu in slovenskemu rekordu 71,27.

Na Haywardu Fieldu je bil razred zase. Najbolj se mu je približal Litovec Mykolas Alekna (69,27 m). Tudi bron je šel v Litvo, osvojil ga je nekdanji svetovni prvak in aktualni evropski prvak Litovec Andrius Gudžius (67,55 m). Četrti je bil s 67,10 m branilec naslova Daniel Stahl iz Švedske, tudi olimpijski zmagovalec iz Tokia.