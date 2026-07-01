Odbojkarji in odbojkarice s črnim trakom v spomin na Jana

Deželna moška odbojkarska reprezentanca do 16. leta je prejšnji teden na Siciliji igrala trofejo dežel, na kateri se je uvrstila na končno 14. mesto. V reprezentanci FJK so nastopili tudi odbojkarji Tomaž Florenin, Luka Manià in Stefano Brosch iz združenih ekip projekta SloVolley. Manià je skozi celoten turnir igral v prvi postavi. V skupinskem delu je FJK izgubila tako z Emilijo - Romanjo kot Markami, v nadaljevanju pa dosegla še pet zmag in poraz, kar je zadostovalo za 14. mesto. Na letošnji izvedbi trofeje dežel so se izkazala dekleta iz FJK, ki so dosegla peto mesto. V tej reprezentanci pa ni bilo odbojkaric slovenskih društev. Obe reprezentanci iz FJK sta na otvoritveni slovesnosti turnirja nosili majico z napisom »Jan in campo con noi« ter črni trak na tekmah v spomin na v tragični nesreči preminulega Jana Benso, ki je med drugim tudi sam pred nekaj leti nastopil na tej trofeji.