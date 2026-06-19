»Zdaj so tudi take tekme, ki jih ne bi smelo biti, a tako se vrtita svet in denar«

Čeprav je Walter Vatovec košarkarski trener, je zaradi samosvojega pogleda na svet hvaležen sogovornik tudi, ko teče beseda o nogometnem svetovnem prvenstvu.

Spremljate nogomet?

Seveda. Saj sem kot pionirček igral nogomet in šele nato preskočil na košarko. Svetovno nogometno prvenstvo je prav gotovo zelo pomemben dogodek.

Za primerjavo med tema dvema športoma začniva pri mantri Sergia Tavčarja, da je košarka šport za inteligentne ljudi ...

Strinjam se tisočprocentno. Igrišče je manjše, žoga potuje hitreje, razdalje med igralci so manjše, odločitve moraš sprejemati v zelo kratkem času ...

Toda pri nogometu je več ljudi na igrišču in klopi. Menite, da imajo zaradi tega nogometni trenerji težje delo kot košarkarski kolegi?

Problematično je postalo zadnjih deset let. V pogodbah igralcev je že določena minutaža, igro krojijo menedžerji. Trenerji in klubi so njihovi talci. A pri košarki ni bistveno drugače. Vse se je spremenilo v to smer.

Spremljate nogometno SP?

Pogledam kakšno tekmo, čeprav so zdaj tudi take, ki jih ne bi smelo biti. A tako se vrtita svet in denar. Da bi bil finančno pokrit cel planet, je na prvenstvu več reprezentanc in Evropejci so zapostavljeni. Nekaterim je to po godu. Je pa popularnost nogometa fenomenalna.