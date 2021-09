Luca Centazzo drugi na Sardiniji

Sirenin jadralec Luca Centazzo je državni podprvak v razredu ilca 4. Na Sardiniji so pretekli konec tedna delili državne naslove tudi v razredu ilca, kar je novo poimenovanje za enosed laser. Centazzo se je po devetih plovih okitil s srebrno kolajno. »Z rezultatom sem zadovoljen, res pa je, da je bilo prvo mesto res zelo blizu. O končni razvrstitvi na vrhu lestvice je odločal zadnji plov zadnjega dne,« je pojasnil 15-letni Svetoivančan, ki v tem razredu tekmuje v zadnjih dveh sezonah. V zadnjem plovu je bil Centazzo četrti, kar je na koncu naneslo 29 točk. Prav toliko jih je zbral tudi tretjeuvrščeni Salvatore Falchi, le štiri manj pa je zbral zmagovalec Niccolò Cassitta, zmagovalec zadnjega plova. Član Sirene, ki sicer trenira z združeno ekipo s SVBG pod vodstvom trenerja Stefana Zugna, je bil v devetih plovih dvakrat prvi in enkrat drugi. »Veseli me, da sem se v teh razmerah, ki mi sicer prijajo, dobro znašel, seveda pa so bili domačni v prednosti. Tamkajšnjemu klubu je naposled šlo prvo in tretje mesto,« je še dodal Centazzo.Za 15-letnega dijaka 2. razreda znanstvenega liceja France Prešeren je to že tretja kolajna na državnem prvenstvu: v otroškem razredu optimist je bil državni prvak v najmlajši kategoriji za pokal kadetov, tretji pa v pokalu presidente med enajstletniki. V razredu laser je prav tako uspešen, saj v kategoriji ilca 4 sodi med najboljše v Italiji, zato si je že letos priboril nastop na evropskem (6. med U16) in svetovnem prvenstvu (12. med U16). Pred koncem sezone ga med pomembnejšimi nastopi čaka še slovensko državno prvenstvo. Ker bo marca prihodnje leto dopolnil 16 let, bo prestopil med »over 16« in bo zato v Italiji moral tekmovati v razredu ilca 6 (ex laser radial z večjo površino jadr), ne bo pa opustil razreda ilca 4, v katerem bo lahko tekmoval na mednarodni ravni. »Klasa mi vsekakor ustreza. Všeč mi je, da sem na jadrnici sam odločam o vsem,« je še povedal.