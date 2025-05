Luka Dončić bo igral na eurobasketu

Slovenski košarkarski as in zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić načrtuje nastop za slovensko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo od 27. avgusta do 14. septembra, je v nedeljo poročal novinar ameriške medijske mreže ESPN Dave McMenamin, navaja portal lakersnation.com.

Eurobasket 2025 bo potekal v štirih državah: na Poljskem, Cipru, Finskem in v Latviji, kjer bodo tudi zaključni boji.

Košarkarji Slovenije bodo predtekmovanje igrali v poljskih Katovicah v skupini D s Francijo, Poljsko, Izraelom, Belgijo in Islandijo.

Italija bo igrala v predtekmovalni skupini C, v kateri so še Ciper, Gruzija, Španija, Grčija ter Bosna in Hercegovina

Po petih tekmah predtekmovanja bodo v osmino finale napredovale po štiri najboljše reprezentance iz vsake od štirih skupin.