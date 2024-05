Luka Dončić popeljal Dallas v finale lige NBA (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z Dallas Mavericks uvrstil v veliki finale severnoameriške lige NBA. Dallas je na peti tekmi konferenčnega finala na zahodu s 124:103 premagal Minnesoto Timberwolves in si s 4:1 v zmagah zagotovil finalni nastop proti Boston Celtics. Prva tekma bo na sporedu čez natanko teden dni.

Petindvajsetletni Dončić je v 36 minutah in 35 sekundah na parketu dosegel 36 točk in ob tem dodal še deset skokov, pet podaj in dve ukradeni žogi. Iz igre je zadel 14 od 22 metov, od tega šest od desetih za tri točke. Po tekmi je prejel nagrado za najboljšega igralca finala zahodne konference.

(VIDEO: po tekmi so Luki Dončiću pobrali pivo)