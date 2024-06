Luka Dončić se je pridružil reprezentanci

Dober teden dni pred začetkom kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre se je slovenski košarkarski reprezentanci pridružil tudi prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić. Košarkar moštva Dallas Mavericks se je v petek vrnil v domovino, danes pa je Košarkarska zveza Slovenije objavila novico, ki so jo vsi slovenski ljubitelji košarke pričakovali. Slovenija si bo drugi zaporedni nastop na olimpijskih igrah skušala zagotoviti na kvalifikacijskem turnirju, ki se bo začel prihodnji torek v grškem Pireju. Slovenci se bodo v skupinskem delu pomerili s Hrvati (v torek, 2. julija, ob 20.00) in Novozelandci (v četrtek, 4. julija, ob 16.30). V drugi skupini bodo igrali Grčija, Dominikanska republika in Egipt. Na olimpijske igre v Pariz odpotuje le zmagovalec turnirja.

Pred odhodom v Grčijo bo Slovenija odigrala še dve pripravljalni tekmi, obe v ljubljanskih Stožicah: danes ob 18.00 proti Litvi, proti kateri je včeraj v Vilni klonila z 92:86, ter v petek ob 20.00 proti Braziliji. Na spisku selektorja Aleksandra Sekulića je trenutno 15 košarkarjev, med njimi je tudi naturalizirani Američan Josh Nebo, potnike za Grčijo pa bo odločil tik pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir.