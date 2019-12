Luka Dončić tudi uradno v »ekipi« Michaela Jordana

Luka Dončić je eden novih obrazov podjetja Jordan Brand, ene najprestižnejših blagovnih znamk v košarkarskem svetu, saj je nastala iz sodelovanja med severnoameriško družbo Nike in legendarnim košarkarjem Michaelom Jordanom. Ameriški mediji so se več časa spraševali, »s katerim dobaviteljem športnih copat bo podpisal« slovenski košarkar, ki ga je snubilo več velikanov na področju obutve. Pred božičem so v ZDA anticipirali, da je Dončić tik pred podpisom »dobičkonosne in večletne« pogodbe z Jordanovo blagovno znamko, ki je po celem svetu prepoznavna z logotipom Jumpman. Za potrdilo, da so bile ameriške »govorice« resnične, je včeraj poskrbel sam Dončić, ki je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem mu izrekajo dobrodošlico v Jordanovi »družini«, objavo pa je Luka pospremil s pripisom #jumpman. »Posel« sta pred tem naznanili tudi znamki Nike in Jordan, ki sta novico in videoposnetek objavili na Twitterju.