Mladinini rolkarji drugi v italijanskem pokalu

Pri AŠD Mladina slavijo izjemen uspeh. Tekaški rolkarji kriškega društva so namreč sezono italijanskega pokala sklenili na drugem mestu na klubski lestvici. Boljši je bil le klub Winter SC Subiaco iz Lacija, ki je slavil z ogromnim naskokom pred ostalo konkurenco. Osvojil je 23.870 točk, na drugem mestu jih je Mladina zbrala 11.198, tretji pa je bil SC Orsago iz Veneta z 995 točkami.

Dolga, naporna a zelo uspešna sezona se je za Mladinine tekaške rolkarje zaključila minuli konec tedna z zadnjima preizkušnjama italijanskega pokala (Coppa Italia Next Pro). V soboto je bil v Valdobiadeneju (Treviso) na sporedu sprint, v nedeljo pa tekma v reber v Canevi pri Pordenonu. Slednja je veljala tudi za deželno prvenstvo FJK v skirollu. Mladina je osvojila prvo mesto.

Štirje sklenili na stopničkah

»Pred sezono ni nihče niti pomislil na tak rezultat. Po dolgih letih, ko smo bili tam okrog 7.-8. mesta, smo lani sezono italijanskega pokala končali tretji, kar je bil že ogromen uspeh. Letos pa smo stopili še stopničko višje, res super rezultat,« je dejala nekdanja tekmovalka in zdaj trenerka Mateja Bogatec. Mladina je bila do predzadnje tekme na tretjem mestu, v zaključnem vikendu pa je uspela pridobiti še eno mesto v skupnem seštevku.

»Letos smo se udeležili 12 od skupnih 16 tekem italijanskega pokala. Izpustili smo le dva vikenda, predvsem zaradi razdalje. Na vseh tekmah smo nastopili z vsaj 12 tekmovalci, na uvodni domači tekmi v Samatorci in na zadnji v Canevi pa nas je bilo okrog 20,« je o poteku sezone povedala Bogatec, ki je v isti sapi dodala: »Imeli smo približno isto število tekmovalcev kot lani, le da so vsi izboljšali lanske rezultate. Bili smo tudi enakomerno razporejeni med kategorijami od U10 do U14, vse skupaj pa se je na koncu obrestovalo.«

Med posamezniki so sezono med prvo trojico sklenili kar štirje Mladinini tekmovalci: Andreja Kovic je bila druga med U10, med U12 je bila druga Mila Drassich in tretja Sophia Kosuta, Andrej Križman pa je bil drugi med U14. Tudi ostali so bili večinoma v zgornji polovici lestvice v svojih starostnih skupinah.