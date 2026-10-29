Kolaži so jo pripeljali do nečesa lepega

Življenje v milanskem vrvežu je lahko zelo zahtevno za mlado modno ustvarjalko, ki išče svojo življenjsko pot. To dobro ve Mateja Bruss, ki je po maturi na tržaškem liceju Prešeren odšla na Novo akademijo za likovno umetnost (NABA). Akademska leta in zlasti čas nestabilnih delavnih razmer po diplomi v lombardskem mestu, v okolju, polnem karieristov brez dlak na jeziku, so jo privedla do odločitve, da se vrne v Trst. Pred tem pa je vsako potovanje z vlakom bilo polno mešanih občutkov, predvsem pa navdihujočih prebliskov, iz katerih je nastala razstava Outdentity, ki je tačas na ogled v Narodni in študijski knjižnici. Razstavo so v prostorih na Ulici sv. Frančiška 20, odprli v preteklih dneh ob pevski spremljavi Aleksandra Brussa.

Umetnost potuje na vlaku

Mateja Bruss je v študijskih letih zbrala zanimive izkušnje na področju modnega oblikovanja. Ustvarjala je modne dodatke, opravila prakso v Köbenhavnu pri blagovni znamki, ki jo je ustanovil Asger Juel Larsen. Po končanem študiju je na akademiji NABA postala asistentka, kasneje pa sodelovala z modno hišo avstrijskega oblikovalca Carola Christiana Poella. Pot jo je nato pripeljala v Trst, kjer se je pred nekaj leti zaposlila v javni upravi, nikoli pa ni opustila ustvarjanja in nadaljevala z modnim in tekstilnim oblikovanjem.

»Na ogled so Matejina čustva v težkih trenutkih. Kolaži so sredstvo, s katerim razmišlja o svetu, dogodkih in ljudeh,« je na predstavitvi prisotne nagovorila sestra Andreja Bruss. »Proces, ki se začne s tesnobo, vedno pripelje do nekega pozitivnega dojemanja in občutka olajšanja. Skratka do nečesa lepega.«

Razstava bo v prostorih NŠK na ogled do februarja.