Mesto v zalivu v pričakovanju tekaškega praznika

Tekačice, tekači in vsi ljubitelji teka nestrpno čakajo na start nedeljske tekaške prireditve Trieste Spring Run 2025 (bančni zavod ZKB e tudi letos med glavnimi sponzorji športne prireditve in nudi svojim članom popust pri vpisu na teke), ki bo kot že zadnjih trideset let na sporedu na prvo majsko nedeljo. Prvi družinski tek je zaživel leta 1994, od leta 1996 prirejajo polmaraton, med leti 2000 in 2017 so v Trstu tekli tudi maraton. Tekaško-športni praznik, ki je edino prekinitev doživel v pandemskem letu 2020, se je v letih razvijal, prenavljal in krepil svojo razpoznavnost v okolici, Evropi in po svetu, četudi je večkrat zamenjal svoje ime. Kljub spremembam pa v vseh teh letih ni nikoli opustil svojega razpoznavnega znaka, trase tik ob morju, ki ga zato uvršča med najbolj slikovite teke širom po Evropi.

Vse po starem

Tekaške trase ostajajo nespremenjene: polmaraton se bo začel ob 9.30 v Devinu. Družinski tek Bavisela Family Run (ki v imenu ohranja stari razpoznavni znak tržaškega spomladanskega dogodka) bo izpred Miramarskega gradu krenil ob 10. uri.

Tekaški uvod bo kot že običajno namenjen otrokom, ki bodo že danes dopoldne tekli na tržaškem Velikem trgu.

Spet naselje TSR 2025

Tekaški dogodek Trieste Spring Run, kot so ga preimenovali leta 2021, bo tudi letos mestu in številnim gostom ponudil pestro dogajanje po mestnih ulicah.

Spet bo na tržaškem nabrežju zaživelo naselje Expo Villagge, kjer bodo razstavljala društva, ustanove, svoje proizvode bodo ponujali tudi lokalni pridelovalci. Organizatorji, ASD Miramar v sodelovanju z ASD Trieste Atletica Asp.

Tudi letos skrb za okolje

Spomladanski dogodek bo zagotovo dal konkretno injekcijo tudi turizmu (organizatorji pričakujejo okrog deset tisoč rekreativcev iz petdesetih različnih držav), ob dobrodelnosti in skrbi po zdravem preživljanju prostega časa pa je v ospredju dogajanja tudi inkluzivnost. Organizatorji še poudarjajo, da bo dogodek tudi v sodelovanju s sponzorjem AcegasApsAmga okolju prijazen. Simbolično želijo v podjetju pokazati, kako lahko vsak izmed nas prispeva k skrbi za okolje.

Pri dogodku, ki so ga včeraj predstavili v palači Gopčević v Trstu, sodeluje tudi Občina Trst, pokroviteljstvo nudi Dežela FJK, med partnerji je tudi Občina Devin Nabrežina, finančni sponzor pa, poleg drugih, tudi Zadružna kraška banka Trst Gorica.

Lahko se še vpišete ...

Organizatorji upajo, da bodo presegli lansko število tekačev na vseh tekih, ki se je približalo številki deset tisoč. Na polmaraton in družinski tek se lahko vpišete vse do zadnjega dne po spletni strani ali pa tudi na licu mesta v naselju TSR 2025. Ambasador letošnjega Trieste Spring Run je 76-letni ultratekač Marco Olmo, ki je dvakrat slavil zmago na peklenski Ultra-Trail du Mont-Blanc in še enkrat na 170 kilometrov dolgi Ultra Bolivia Race s skupini štiri tisoč metri višincev.