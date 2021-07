Metki Kuk državni naslov

Kotalkarica openskega Poleta Metka Kuk, ki jo vodi trener Mojmir Kokorovec, se je konec tedna na državnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju v Riccioneju okitila z zlato kolajno. Med članicami je bila najboljša v disciplini inline. Po nedeljskem dolgem programu je skupno osvojila 123.11 točke. Drugouvrščena Zoe Cattarin (Aquileleiese) je uspela nanizati 106.53 točke, trinajst stotink sekunde je bila slabša Alessia Mangiarano (Christal). Še ne 24-letna Kukova, doma iz Slivnega pri Nabrežini, je v letošnji sezoni zamenjala dres, tekmovalne elemente in tudi glasbeno podlago. »Letos sem se opogumila in v svoj program vključila nekatere bolj zahtevne tehnične elemente, kar je prav gotovo dvignilo nivo. Nov dres mi je sešila mama (Nevenka op. av.). Glasbeno podlago pa sem izbrala sama: v kratkem programu sem nastopala v ritmu not Notre Dame de Paris Riccarda Coccianteja. Dolg program pa sem obdelala s pomočjo glasbene podlage Papa Can You Hear Me,« nam je povedala Metka Kuk, ki zaključuje študij na Pedagoški fakulteti (oddelek za razredni pouk) v Ljubljani.

