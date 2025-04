Michael Arcieri ostro proti razgrajačem na tribunah

Potem ko je zveza Zveza Lega Basket Serie A (LBA) včeraj zavrnila priziv kluba Pallacanestro Trieste in potrdila kazen dveh tekem prepovedi igranja v športni dvorani PalaTrieste, do katere je prišlo po izgredih na zadnji tekmi proti Trentinu, je športni direktor tržaškega kluba Michael Arcieri danes objavil odprto pismo, v katerem analizira celotno situacijo. V njem navaja, da 99 % tržaških navijačev od vedno predstavlja ekipo in mesto na korekten način in s ponosom, preostali odstotek pa se vede na zelo nevaren način. Arcieri poudarja, da morebitne napačne sodniške odločitve in prisotnost nasprotnikovih navijačev nikakor niso razlog za arogantno obnašanje na tribunah in za metanje predmetov na igrišče.

Športni direktor kluba v pismu navaja tudi posledice, ki je prinesla kazen zaradi peščice razgrajačev, in sicer okrnitev ugleda in dobrega imena kluba, finančno škodo (klub je doslej za kazen in priziv porabil že več kot 50.000 evrov, h katerim gre prišteti veliko večji znesek za izgubo dobička dveh domačih tekem), športno škodo v ključnem delu sezone in moralno škodo. Arcieri je na koncu še napovedal, da bo klub ostro ukrepal: povečal bo prisotnost varnostnikov na tekmah in število varnostnih kamer, še bolj bo sodeloval s silami javnega reda in se zavzel za identifikacijo in kaznovanje krivcev morebitnih novih izgredov, do nadaljnjega pa bo tudi prepovedal katero koli koreografijo, ki predvideva uporabo navijaških rekvizitov.

Celotno Arcierijevo pismo si lahko preberete na tej povezavi.