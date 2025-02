Milan zmagal četrto etapo, Pogačar ohranja vodstvo

Furlanski kolesar Jonathan Milan (Lidl-Trek) je v sprintu glavnine dobil četrto, 181 km dolgo ravninsko etapo na dirki po Združenih arabskih emiratih. Za njim sta končala Belgijca Tim Merlier in Jasper Philipsen. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je cilj prečkal v času zmagovalca in obdržal majico vodilnega na dirki.

Na Arabskem polotoku so se za etapno zmago pričakovana udarili sprinterji. Boj je za nekaj centimetrov dobil Milan, ki je zmagal že na ponedeljkovi prvi etapi. Openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorious), ki je ravno tako izrazit sprinter, je v današnji etapi ciljno črto prečkal kot 18.

Štiriindvajsetletni kolesar iz Furlanije je potrdil svoj status med najboljšimi sprinterji na svetu in bo bržkone med favoriti tudi na dirki Milano - Sanremo 22. marca.

»Gotovo je, da je tovrstna dirka zelo pomembna z vidika klasik,« je pojasnil zmagovalec razvrstitve po točkah zadnje dirke po Italiji. »Bil je veter, težko je bilo, treba je bilo obvladovati živce ... Vse to pomaga pridobivati izkušnje,« je dodal Milan.

Sam zaključek etape je bil še posebej nervozen, saj se je močan veter poigral s kolesarji.

Tudi v petek in soboto sta na sporedu ravninski etapi pred zadnjo nedeljsko z zakljucnim vzponom na Džebel Hafit.