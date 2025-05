Mladi nogometaši morajo trenirati tudi poleti

Nogometna sezona se v celoti še ni zaključila, saj so še na sporedu nekateri mladinski turnirji. Nato nogometaše čaka do začetka priprav počitek. A ne za vse. »Ni dobro preveč počivati, še posebno mlajši bi morali medtem vzdrževati formo in jo celo še dodatno izpiliti,« pravi trener Aljaž Milič, ki se je v zadnjih letih specializiral v fizično pripravo in vzdrževanje forme nogometašev, predvsem mladih. Zaradi tega si je nekdanji nogometaš Zarje Gaje, Zarje, Mladosti in drugih klubov zamislil neke vrste poletno nogometno šolo oziroma akademijo in jo poimenoval Ready4Season. »Že samo ime pove, na kaj ciljamo v teh poletnih tednih. Posameznika želim na najboljši način pripraviti na začetek nove sezone. Naša baza bo športno igrišče v Trebčah, za kar se zahvaljujem ŠD Primorec in predsedniku Darku Kralju. Tam bomo imeli na razpolago bodisi pravo kot umetno travo. Nato pa bomo trenirali tudi v fitnesu (vaje za moč), v Barkovljah, po gozdnih stezah in tudi specifično v morju,« je anticipiral 39-letni trener, doma iz Trebč, ki je letos že treniral celo četo mladih nogometašev, tako v Italiji kot v Sloveniji. Z njim že dve sezoni vasi tržaški nogometaš Luca Bonin, ki je letos igral za mladinsko ekipo primavera Udineseja. «Z Aljažem sva predelala res vse aspekte, fizične, taktične in tehnične, tako da so bili treningi prava dodana vrednost, ki mi je bila tudi v psihološko oporo. V teh dveh letih sem res veliko napredoval,« je poudaril Bonin, ki je v letošnji sezoni zadel 10 golov. Podobnega mnenja je tudi napadalec ekipe U17 Triestine Gabriel Bandi (letnik 2008, dijak Stefana), doma iz Prebenega. «Z Aljažem sem letos treniral enkrat tedensko. V tem času sem se fizično kar okrepil, kar mi je bilo v veliko pomoč na igrišču,« je povedal Bandi. Milič je vodil tudi druge mlade nogometaše, ki so letos igrali pri Zarji Bregu in San Luigiju.

»Na poletnih treningih se bomo osredotočili res na vse: na vaje za moč z in brez uteži, na stabilizacijo, na funkcionalne treninge, kondicijo, tehniko, raztezne vaje, preventivo in še bi lahko našteval. Srčno si želim in potrudil se bom, da bodo treningi zelo kvalitetni, na najvišjem možnem nivoju. Kdor trenira z menoj, dobro ve, da ga tudi spremljam med sezono in uživam, ko opazim napredek in dobre rezultate. Treningi bodo zelo raznoliki, a to bo tudi odvisno od števila udeležencev. Za število treningov in vso logistiko se bomo neposredno zmenili s posamezniki, ki se bodo prijavili. Začeli bomo po zaključku pouka, to se pravi od ponedeljka, 9. junija, naprej. Nadaljevali pa bomo do konca avgusta. A kdorkoli se lahko prijavi tudi v drugih terminih, saj dobro vem, da so vmes tudi razne mature in seveda počitnice. Treningi so namenjeni vsem od 14. leta starosti naprej,« je še povedal Milič. Udeleženci poletnih treningov bodo imeli na razpolago slačilnice, regeneracijske napitke, sadje in vse kar spada zraven. »Rad bi ob igrišče postavil še bazenček za krioterapijo po napornem treningu,« je zaključil Milic, ki bo prijave do 7. junija zbiral preko WhatsApp +386-70549466, po telefonu 3930428906 ali preko elektronske pošte alygymosebnotrenerstvo@gmail.com.