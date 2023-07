Mladost bo še zabijala gole v 1. amaterski ligi

Le tri dni pred rokom za vpis v deželna nogometna prvenstva, ki je zapadel včeraj, je v Doberdobu padla odločitev, da se klub ne bo odpovedal nastopanju v 1. amaterski ligi. »Ko smo v ponedeljek ugotovili, da se je vendarle zbrala petnajsterica nogometašev, ki bi radi zastopali barve našega kluba, je odbor prižgal zeleno luč za vpis,« nam je včeraj potrdila Loredana Marusic, blagajničarka kluba (in tudi članica izvršnega odbora ZSŠDI), ki je ves čas spremljala dogajanje okrog prve ekipe. Spomnimo, da je doberdobska Mladost še v začetku meseca (o tem smo poročali 2. julija) napovedala možno odpoved nastopanja s člansko ligo zaradi omejenega števila razpoložljivih igralcev. »Odločitev je padla po tehtnem razmisleku, saj vemo, da 1. amaterska liga ni hec. A nas je homogena skupina nogometašev, ki živijo v okoliških vaseh, naposled prepričala. Zaupamo jim: gre za mlade nogometaše, stare približno od 18 do 23 let, ki so v minuli sezoni igrali pri drugih društvih, nekateri so tudi mirovali, drugi pa so sezono začeli v Doberdobu, a pred zimo zapustili ekipo,« je povedala odbornica. Zdaj je na potezi društvo in odborniki, da ekipo dopolnijo in tudi dobijo trenerja.

