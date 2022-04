»Motoristi vestno skrbijo za motor, na telesno pripravo pa večkrat pozabijo«

Dark Theme

Začetek pomladi je običajno trenutek, ko motoristi po zimskem mirovanju iz garaž ponovno povlečejo ven svoje jeklene konjičke. Večina jih seveda poskrbi za temeljit tehnični pregled motorja, od stanja in pritiska pnevmatik do učinkovitosti zavornega sistema, delovanja luči in primerne količine vseh tekočin, ki so potrebne za brezhibno delovanje vseh pogonskih sistemov. Marsikdo pa spregleda svoje psihofizično stanje, kar je lahko povod za bolečine med vožnjo, v najhujših primerih pa celo za nesreče. Želja po zajahanju motornega konjička večkrat preseže smisel po varni in udobni vožnji. Tega se še kako dobro zaveda diplomiran kineziolog in strastni ljubitelj motornih koles Diego Celin, ki je ob koncu lanskega leta izdal knjigo z naslovom Varno in z veseljem na motor – Psiho-fizična priprava rekreativnih motoristov. Soavtor Celinovega knjižnega prvenca je prof. dr. Rado Pišot, vodja Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in vsestransko priznani strokovnjak na področju kineziologije in športa.

Diego Celin (levo) in dirkaška legenda Valentino Rossi (OSEBNI ARHIV)

V uvodu knjige navajata avtorja, da je bilo leta 2019 v Republiki Sloveniji več kot 135.000 motoristov ter da se število registriranih motornih koles iz leta v leto viša. Tako Celin kot njegov mentor Pišot že dolgo let gojita ljubezen do vožnje z motorjem, kar je bil povod za diplomsko nalogo prej in knjigo potem. »Ko sem moral na polovici svojega študija aplikativne kineziologije na Univerzi na Primorskem, torej pred približno devetimi leti, začeti razmišljati o diplomski nalogi, sem se odločil za izbiro bolj originalne teme. Tako sem združil študij kineziologije in svoj najljubši konjiček, to je vožnja z motorjem. Kot strasten rekreativni motorist je bil dr. Pišot pravi mentor za mojo diplomsko nalogo,« je najprej dejal Celin, ki je sicer že od malih nog tudi košarkar (začel je pri Boru, zdaj pa igra z Bregom v promocijski ligi). Pomislil je na vrhunske profesionalne motocikliste, ki v zadnjih letih vedno več skrbijo za svojo kondicijsko pripravo, medtem ko so amaterji dejansko prepuščeni samim sebi. Svojo diplomsko nalogo je Celin nadgradil in nastala je knjiga, ki je v slovenskem jeziku pionirska. »O kondicijski pripravi motoristov dejansko ni strokovne literature. Knjiga, ki sva jo napisala z dr. Pišotom, je v prvi vrsti priročnik. V uvodnem delu sva se posvetila predvsem teoretičnemu delu, v nadaljevanju pa so zbrane praktične vaje in načrti tedenskih treningov,« razlaga Celin.

Sile, ki delujejo med vožnjo z motorjem