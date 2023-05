Na deželnem finalu Prata boljša od Soče

Ekipa odbojkarjev Soče je v današnjem deželnem finalu under 17 v Repnu morala priznati premoč Prate, ki se je tako uvrstila na državni finale.

Prata je zmagala s 3:0. V prvem nizu je bila Soča stalno za petami tekmecev, ki so si odločilni naskok uspeli zagotoviti šele v končnici, drugi in tretji niz pa sta si bila zelo podobna. V obeh je Prata visoko povedla (12:7 v drugem in 15:7 v tretjem), nato pa je Soča s srčno igro le nadoknadila in se jim močno približala (v drugem do 19:19, v tretjem pa na točko 20:19), a so bili v končnici kasnejši zmagovalci vedno boljši. Poznalo se je, da Prata v taki postavi igra celo sezono (taista ekipa je igrala v D-ligi), Soča pa je sestavila ekipo (tudi s pomočjo igralcev Sloge Tabor), ki je imela med sezono zelo malo priložnosti skupnih treningov. »Prata je zasluženo zmagala, tokrat je bila res boljša. Škoda, ker smo konec koncev edini dve tekmi na tej ravni igrali ravno v zadnjih dveh tednih in to obakrat proti Prati, saj drugih enakovrednih tekmcev ni bilo,« je po tekmi dejal trener Matej Juren. Njegovi varovanci so tokrat preveč grešili, da bi lahko nudili močnješi odpor in vsaj ponovili predstavo izpred dveh tednov, ko so v dodatnih tekmah za razvrstitev jakostne lestvice prvouvrščenih ekip iz Trsta-Gorice, Vidma in Pordenona klonili proti Prati šele pri rezultatu 3:2.

Prata - Soča 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)

Soča: Antoni 6, Makuc 14, Devinar 2, Vremec 5, Miklis 2, Vižintin 9, Manià (L), Mesar, Zorgniotti in Pahor. Trener: Juren.