Na DP bron za igralki ŠK Kras v ženskih dvojicah

Športni krožek Kras je na državnem prvenstvu po kategorijah v Riccioneju vnovič stal na zmagovalnem odru, včeraj pa kar v drugi kategoriji (od 9. do 50. mesta na državni jakostni lestvici) Nosilki kolajne, tokrat bronaste sta članici članske ekipe v A2-ligi, Martina Milič in Irene Favaretto, ki sta si med ženskimi dvojicami delili tretje mesto z Eliso Armanini in Xuelan Wang.

Krasovki sta do polfinala večkrat tvegali izpad, a trdna volja, dobro delo med treningi in zbranost pri vsaki točki pa so pripomogli, da sta nasprotnice večkrat premagali z minimalno razliko. V polfinalu sta imeli lepo priložnost povesti 2:0 v nizih (zmagali sta prvi niz, drugega pa izgubili na razliko), a se je naposled rezultat obrnil v prid nasprotnicam. Državni članski reprezentantki Jarmila Laurenti in Elisa Armanini sta bili predobri in slavili s 3:1, z enakim izidom sta nato zmagali tudi v finalu.