Na dresih Jadranove članske ekipe odslej tudi srčni cvet

V polni dvorani ZKB Trst Gorica na Opčinah so včeraj uradno predstavili Jadranovo člansko ekipo, ki bo v nedeljo začela novo sezono, drugo zaporedno, v meddeželni B-ligi. Uvodno tekmo bodo Jadranovi košarkarji odigrali v nedeljo na domačem igrišču na Čarboli ob 18. uri proti ekipi iz Pordenona. Vodstvo kluba je včeraj predstavilo tudi mladinske ekipe, ki bodo nastopale v deželnih prvenstvih za starostne skupine U19, U17 in U15.

Sinočnjega srečanja se je udeležilo veliko ljudi. Med vsemi so seveda izstopali Jadranovi košarkarji, trenerji in odborniki, prisotnih pa je bilo tudi veliko uglednih gostov. Uvodni pozdrav je podala Jadranova predsednica Alma Žnidarčič, ki je v svojem posegu predstavila tudi glavno novost letošnje sezone. Drese Jadranove članske ekipe, ki je sicer še brez glavnega pokrovitelja, bo po novem krasil logotip blagovne znamke Slovenci v Italiji. Gre za srčni cvet, ki ga je izoblikoval grafik Andrej Pisani in je del projekta, ki sta ga zasnovali krovni organizaciji SKGZ in SSO. Logotip bo prisoten tudi na dresih odbojkarskih ekip SloVolley in Zalet.

Kot smo že poročali, je v Jadranovem taboru med poletjem prišlo do marsikatere novosti. Vodenje članske ekipe je prevzel lanski pomočnik Nicholas Bazzarini, z njim pa sodeluje Rok Heiligstein. Italijansko-slovenski trenerski tandem bo sodeloval tudi pri vodenju mladinskih ekip v elitnem prvenstvu U17 (t. i. eccellenza) in U19 gold, medtem ko je trener ekipe v prvenstvu U15 silver Francesco Peric, kateremu pomaga Jadranov košarkar Matija Batich. Jadranovo člansko ekipo so med poletjem okrepili postavni slovenski center Jure Besedić ter mlada Nikolaj Persi in Ivan Gulič, po enoletnem premoru pa zaradi službenih obveznosti pa se je vrnil Gianmarco Gobbato. Od lanske garniture v ekipi ni več Dujeta Rađe, Parideja Bianchinija in Jerneja Pregarca.