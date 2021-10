»Na Europeado s pomlajeno ekipo«

Kdor ob sobotah in nedeljah obiskuje nogometne tekme v deželnih ligah, je prav gotovo na tribuni opazil Maria Adamiča, selektorja nogometne reprezentance Slovencev v Italiji. Trener, po rojstvu iz Praprota (stanuje v Šempolaju), je začel pozorno spremljati potencialne reprezentante, ki bodo od 25. junija do 3. julija prihodnjega leta nastopili na evropskem nogometnem prvenstvu manjšin Europeada 2022 na Koroškem v Avstriji.

Organizatorji so potrdili datum. Upamo, da bo epidemiološka slika dobra ...

Resnično upam, da bo, saj vsi že nestrpno čakamo Europeado, ki bi morala biti na sporedu že junija 2020, a so jo morali organizatorji premestiti na letošnje leto. Tudi letos pa situacija še ni bila prava in skočili smo na prihodnje leto.

Kako je z reprezentanco? Kar nekaj nogometašev je zaradi konca kariere opustilo dejavnost ...

Pred dvema letoma smo imeli zelo kakovostno in homogeno reprezentanco. Pokriti smo bili na vseh igralnih položajih. Takrat sem računal na kar nekaj zelo izkušenih nogometašev, ki so igrali tudi v višjih in profesionalnih ligah (Alen Carli, Edvin Carli, Daniel Tomizza). Od tiste ekipe nam je zmanjkalo kar šest standardnih igralcev, več kot polovica ekipe.

Kdo pa?

Brata Alen in Edvin Carli, Daniel Tomizza, Goran Kerpan, Martin Juren, ki se je na začetku sezone spet poškodoval, ter Alessio Celea. Pozabiti bo treba na te nogometaše in prejšnjo ekipo ter sestaviti novo. Treba je gledati naprej.

Kdaj se boste zbrali?

En trening načrtujemo decembra, da se spet zberemo in spoznamo med sabo. V novi ekipi naj bi bilo kar nekaj novih obrazov. To so mlajši nogometaši. Za odhod na Europeado moram zbrati vsaj šestnajst/sedemnajst standardnih igralcev, saj bo spored pester in bomo igrali tri tekme v nekaj dneh.