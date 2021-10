Na generalki Barcolane najhitrejša slovenska Way of life

Zmagovalka trofeje Bernetti, prave generalke pred Barcolano, je slovenska velikanka Way of life. Branilka zmage na Barcolani 2019 je v zelo rahlem vetru in v skrajšani regati premagala vse konkurence, vključno z Arco Wild Thing Furia Benussija.

Slovenci – na krmilu sta bila Lorenzo Bodini in Maurizio Benčič, skiper pa Gašper Vinčec – so za skoraj deset minuti za sabo pustili Portopiccolo Prosecco Doc, taktika Mitje Kosmine, ki je končala druga.

»To je bila povsem taktična regata, saj je bilo vetra le za vzorec,« nam je takoj po zmagi povedal Gorazd Mauri, direktor ekipe Ewol.

Regato je že 50. po vrsti organiziralo društvo Pietas Julia iz Sesljana.