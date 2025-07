Na Trgu Evrope/Transalpini Italijanka pred Slovenko

Kljub kislemu vremenu in tudi dežju, ki je zaznamoval začetek ženske tekme, je na Trgu Evrope/Transalpini uspelo tekmovanje v skoku s palico Jumping Overcoming Boundaries. V ženskem delu tekmovanja sta se najbolj izkazali ravno »domači« tekmovalki. Zmagala je namreč Italijanka Elisa Molinarolo, druga pa je bila Slovenka Tina Šutej. Obe sta preskočili letvico 4,60 m, a je zaradi manj napak slavila Italijanka. Šutej je nato skušala preskočiti 4,67 m, Molinarolo pa kar 4,74 m, s čimer je sploh lovila osebni rekord, a sta obe trikrat zgrešili.

Brazilka Juliana De Menis Campos in Čehinja Amalie Švabikova sta preskočili 4,50 m, Američanka Katie Moon, zlata olimpijka iz Tokia in srebrna iz Pariza je preskočila 4,40 m. Odločila se je, da letvico 4,50 m izpusti, na 4,60 m pa je trikrat zgrešila in se tako prva poslovila od tekmovanja.

V moški konkurenci je nato z znamko 5,72 m slavil zmago Poljak Piotr Liski.

Na trgu obeh Goric (tekmovalke so zalet začele v Italiji ter skočile v Slovenijo) se je zbralo veliko atletskih navdušencev, ki so vse tekmovalke spremljali s ploskanjem. Tekmovanje organizira videmsko društvo Libertas z deželnim olimpijskim komitejem Coni.