Na Trgu Evrope/Transalpini tudi olimpijska podprvakinja

V sklopu Evropske prestolnice kulture GO!2025 bo 25. julija na Trgu Evrope / Transalpina potekal odmeven športni dogodek Jumping Overcoming Boundaries, o katerem smo sicer pred časom že poročali. Organizirali bodo atletsko tekmovanje v skoku s palico, na katero bodo povabili najboljše atlete na svetu, čeprav je pod velikim vprašajem nastop svetovnega rekorderja, Šveda Armanda Duplantisa. Pravzaprav bo skupno nastopilo pet atletov in prav toliko atletinj. Ženski del tekmovanja se bo začel ob 16. uri, ob 18.15 pa bodo na vrsti še moški. Vzporedno bo na trgu obeh Goric na sporedu tudi tekmovanje v starostni skupini U23.

Organizatorji so medtem že napovedali prihod olimpijske prvakinje iz Tokia 2021 in olimpijske podprvakinje iz Pariza 2024, Američanke Katie Moon. Atletinja iz Združenih držav Amerike je obenem na zadnjih dveh izvedbah svetovnega prvenstva osvojila zlato kolajno. Nazadnje je atletinja iz Ohia najžlahtnejšo kolajno osvojila pred dvema letoma v Budimpešti, ko sta sicer bili na najvišji stopnici zmagovalnega odra skupaj z Avstralko Nino Kennedy (obe sta dosegli višino 4,90 m). Moon (letnik 1991) je osebno znamko dosegla na svetovnem prvenstvu v ameriškem kraju Eugene leta 2022 (4,95 m). Letos pa ima najboljši rezultat (4,83 m). Svetovno prvenstvo bo letos od 13. do 27. septembra v Tokiu.

V prihodnjih dneh bodo organizatorji najavili še druga imena skakalk in skakalcev, med katerimi naj bi bila tudi Slovenka Tina Šutej.