Na tržaškem nebu počastili Michaela Jordana

Tržaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste je včeraj zvečer poskrbel za marketinški dogodek, s katerim je obeležil 40-letnico od nastopa slovitega košarkarja Michaela Jordana v dresu Stefanela. Dogodek je bil dejansko skrivnosten do zadnjega, iz kluba so le najavili, da se bo nekaj zgodilo ob 23. uri, številka datuma in ure pa ni naključna, saj je 23 številka Michaela Jordana.

Tako se je na tržaškem Velikem trgu zbrala množica radovednežev, ki je bila nagrajena z atraktivnim spektaklom z droni, ki so na tržaškem nebu uprizorili logotip Pallacanestra Trieste, akcijo, s katero je Jordan z zabijanjem razbil tablo na Čarboli 26. avgusta 1985, ter logotip podjetja Air Jordan, ki je sodeloval pri organizaciji večera.

Šušljalo se je o Jordanu, a tega ni bilo

Pred tem sta množico ljudi nagovorila predsednik in športni menedžer kluba Paul Matiasic in Michael Arcieri. Slednji je dejal, da skoraj 35 letih delovanja v košarkarskem svetu ni nikoli občutil tovrstne strasti za košarko kot v Trstu. Predsednik Matiasic pa je razkril posebne superge Jordanove blagovne znamke, ki je veja velikana Nike, ter poseben dres, ki spominja na dres iz leta 1985, nosi pa napis Stefanel. Ta bo na voljo v 23 kosih, prvega bo prejel Michael Jordan.

Sicer je ponedeljkov dan v Trstu spremljala prava košarkarska mrzlica, saj so se v dopoldanskih urah razširile govorice, po katerih naj bi se sam Michael Jordan pojavil v mestu v zalivu, kar se naposled ni zgodilo.